Les pronostiqueurs ont eu tout faux. Beaucoup devraient, d'ailleurs, changer de métier. Au début de la compétition, ils citaient comme favoris, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, l'Algérie, etc. Jamais le Cameroun et l'Egypte qui, à eux deux, totalisent, 11 victoires (12 après la finale de dimanche). Au-delà de ce constat, il reste que l'Egypte est un pays qui a, toujours, donné du fil à retordre aux Lions indomptables. Un petit rappel : en 2008, ils avaient battu le Cameroun à deux reprises lors de la CAN organisée au Ghana y compris en finale. Auparavant, en 2005, à Yaoundé, ils avaient privé le Cameroun de la phase finale de la coupe du monde de 2006, en Italie. L'Egypte est la véritable bête noire de l'équipe du football du Cameroun. Cela dit, la génération Hugo Broos (on peut l'appeler ainsi), complètement, décomplexée, a montré qu'elle n'avait peur de personne. Il n'y a, donc, pas de raison pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de son « rêve » : déjouer tous les pronostics en gagnant la CAN 2017. Impossible n'est pas camerounais.